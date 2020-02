सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 न्यायमूर्तींना स्वाईन फ्लूची लागण, सरन्यायाधीशांनी बोलावली तातडीची बैठक

सर्वोच्च न्यायालयातील 6 न्यायमूर्ती हे स्वाईन फ्लूची लागण झाल्याने आजारी पडले आहेत. यामुळे इतर न्यायमूर्ती आणि वकिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या परिस्थितीवर मात कशी करता येईल याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी न्यायमूर्ती आणि बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.

Justice DY Chandrachud (in file pic) in Supreme Court today said, 6 judges are down with H1N1 virus & that he had asked and requested the Chief Justice of India (CJI) SA Bobde to issue necessary directions in this regard to take care of the emergency situations which has arisen. pic.twitter.com/gfG6z2qOC1

