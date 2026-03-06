T-20 World Cup – फायनल बघणाऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेकडून मुंबई-पुण्याहून अहमदाबादसाठी विशेष ट्रेन

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंड यांच्यात रविवारी 8 मार्च रोजी टी-20 विश्वचषकाचा फायनल सामना होत आहे. फायनलमध्ये सहभागी होणाऱ्या क्रिकेट चाहत्यांना सुविधा देण्यासाठी मध्य रेल्वे मुंबई/पुणे आणि अहमदाबाद दरम्यान चार विशेष रेल्वे सेवा चालवणार आहे.

अहमदाबादला फायनल पाहण्यासाठी जाणाऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेने सीएसएमटी-अहमदाबाद-सीएसएमटी एसी सुपरफास्ट स्पेशल गाड्या चालवणार आहे. 7 मार्च 2026 रोजी रात्री 22.05 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) येथून एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6.40 वाजता अहमदाबादला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी 9 मार्च 2026 रोजी सकाळी 4.00 वाजता एसी सुपरफास्ट गाडी अहमदाबादहून निघेल आणि त्याच दिवशी दुपारी 12.55 वाजता सीएसएमटी मुंबईला पोहोचेल. दादर, ठाणे, वसई रोड, सुरत आणि वडोदरा या ठिकाणी गाडीला थांबा देण्यात येईल.

पुण्याहून अहमदाबादला फायनल बघायला जाणाऱ्यांसाठी पुणे-अहमदाबाद-पुणे सुपरफास्ट स्पेशल गाडी सोडण्यात येईल. पुण्याहून 7 मार्च 2026 रोजी सायंकाळी 5.30 वाजता सुपरफास्ट स्पेशल गाडी सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी 5.30 वाजता अहमदाबादला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी अहमदाबादहून 9 मार्च 2026 रोजी दुपारी 2.00 वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी 12.10 वाजता पुण्यात पोहोचेल. या गाड्यांना लोणावळा, कल्याण, वसई रोड, सुरत आणि वडोदरा येथे थांबा देण्यात येईल.

या विशेष गाड्यांचे बुकिंग 7 मार्चपासून सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. अनारक्षित कोचचे तिकीट सामान्य भाड्याने यूटीएस प्रणालीद्वारे खरेदी करता येईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

​बळीराजा आणि सामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा हा अर्थसंकल्प – अंबादास दानवे

सीएसएमटीवर शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा उभारलाच पाहिजे; स्वाक्षरी मोहिमेला मुंबईकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

मोबाईलसाठी आईने पैसे दिले नाही, वाढदिवशीच तरुणाने जीवन संपवले

Ratnagiri News – ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना होत नाही, भारत मुक्ती मोर्चा आणि ओबीसी मोर्चाचा आरोप

हवा भरताना फुगा श्वासनलिकेत अडकला, चार वर्षाच्या मुलीचा गुदमरून मृत्यू

वीज वितरण कंपनीचा अजब कारभार, बंद घराचे वीजबिल तब्बल 1.99 कोटी रुपये

हा अर्थसंकल्प राज्याचा विकास करणारा नसून केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरणारा, आदित्य ठाकरे यांची घणाघाती टीका

Jammu Kashmir – दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचा धोका वाढला, नवीन लाँचिंग पॅड सक्रिय; गुप्तचर यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा

Photos – So Beautiful So Elegant… भावाच्या लग्नात सारा तेंडुलकरचा जबरदस्त लूक