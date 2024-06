T20 WC 2024 : लाजिरवाण्या कामगिरीनंतर केन विलियम्सननं कर्णधारपद सोडलं; सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टही नाकारलं

टी20 वर्ल्डकपमध्ये न्यूझीलंडची कामगिरी सुमार राहिली आहे. केन विलियम्सनच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या न्यूझीलंडच्या संघाला साखळी फेरीतूनच गाशा गुंडाळावा लागला. या लाजिरवाण्या कामगिरीची जबाबदारी केन विलियम्सन याने घेतली असून कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला आहे.

केन विलियम्सन याने मोठा निर्णय घेत वन डे आणि टी20 संघाचे कर्णधारपद सोडले आहे. तसेच सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टही नाकारले आहे. त्यामुळे तो निवृत्ती घेण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चांना पेव फुटले आहे. अर्थात यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे समोर आले आहे.

🚨BREAKING NEWS🚨

Kane Williamson has declined a New Zealand central contract for the 2024-25 season. pic.twitter.com/PjxVPAfAXG

— Cricbuzz (@cricbuzz) June 19, 2024