T20 WC पावसाची ‘बॅटिंग’, दक्षिण आफ्रिका-झिम्बाब्वे सामना रद्द; तर बांगलादेशची विजयाने सुरुवात

ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या वर्ल्डकपमध्ये पावसाचा धुमाकूळ सुरूच आहे. पावसामुळे काही सराव सामनेही रद्द करावे लागले होते. आता सुपर-12 मध्येही पावसाची एन्ट्री झाली असून दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध झिम्बाब्वे सामनाही पावसामुळे रद्द करावा लागला.

होबार्टमध्ये आज दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे संघ आमनेसामने आला. नाणेफेकीनंतर पावसाची रिपरिप सुरू झाल्याने सामना 9 षटकांचा करण्यात आला. झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी करताना 5 बाद 79 धावा केल्या. 4 विकेट्स 19 धावात गमावल्यानंतरही झिम्बाब्वेने आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली. Madhevere याने सर्वाधिक 35 धावांची खेळी केली, तर Milton Shumba ने 18 धावांचे योगदान दिले. आफ्रिकेकडून लुंगी निगडीने दोन, तर नॉर्किया आणि पार्नेलने प्रत्येकी एक विकेट्स घेतली.

झिम्बाब्वेने विजयासाठी दिलेले 80 धावांचे आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेल्या आफ्रिकेने दमदार सुरुवात केली. पहिल्याच षटकामध्ये आफ्रिकेने 23 धावा चोपल्या. यानंतर पुन्हा पाऊस आल्याने सामना थांबवण्यात आला. पाऊस थांबल्यानंतरही दोन षटकेच गोलंदाजी झाली. यात आफ्रिकेने आणखी 28 धावा बसूल केल्या. आफ्रिका हा सामना आरामात जिंकणार असे वाटत असताना पावसाचे पुन्हा आगमन झाले आणि त्यानंतर मग सामना रद्द करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे दोन्ही संघांना समान गुण वाटप करण्यात आले.

बांगलादेशचा विजय

तत्पूर्वी याच मैदानात खेळवल्या गेलेल्या पहिल्या लढतीत बांगलादेशने नेदरलँडचा 9 धावांनी पराभव करत वर्ल्डकपची विजयाने सुरुवात केली. बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना 144 धावा केल्या होत्या. अफीफ हुसैनने सर्वाधिक 38 धावा केल्या, तर सलामीवीर शांतो 25, तर मोसादेक हुसैन याने 20 धावांचे योगदान दिले. विजयासाठी 145 धावांचे आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेल्या नेदरलँडचा संपूर्ण संघ 135 धावांमध्ये गारद झाला. कॉलिन अॅकरमन याने एकाकी झुंज देत 62 धावा केल्या. बांगलादेशकडून टस्कीन अहमद याने सर्वाधिक 4 विकेट्स घेतल्या.

Netherlands fight till the end but Bangladesh prove to be too good on the day 🙌#T20WorldCup | #BANvNED | 📝: https://t.co/o5zkzQ2PpD pic.twitter.com/wTvRYQjfcA

— ICC (@ICC) October 24, 2022