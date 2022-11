हिंदुस्थानचा विजय बांगलादेश व पाकिस्तानी चाहत्यांच्या जिव्हारी लागला, पंचांवर केले मोठे आरोप

T20 विश्वचषक स्पर्धेतील सुपर 12 च्या हिंदुस्थान विरुद्ध बांगलादेश या सामन्यात हिंदुस्थानने बांगलादेशचा 5 धावांनी पराभव केला. अ‍ॅडलेड ओव्हल मैदानावर दुसऱ्या इनिंगमध्ये पावसाने व्यत्यय आणला. पाऊस थांबल्यावर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात बांगलादेशला 16 षटकांत 151 धावांचे सुधारित लक्ष्य मिळाले होते. परंतु ते सहा विकेट्स गमावून ते 145 धावाच करू शकले. या विजयासह हिंदुस्थानी संघाने उपांत्य फेरी गाठल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. हिंदुस्थानी संघाने चमकदार कामगिरी करत बांगलादेशविरुद्ध पाच धावांनी मिळवलेला विजय, बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या क्रिकेट चाहत्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. मैदानावरील पंच बीसीसीआयच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप या संतप्त चाहत्यांनी केला आहे.

Whether India is playing a match with Pakistan or Bangladesh or any Asian country, the match is decided in favor of India, the umpires also do what ICC says i.e. BCCI. Its mean ICC = BCCI pic.twitter.com/K3EroVeebq

— Usama 🇵🇰 (@usama_022) November 2, 2022