IND vs ENG देव पावला! टीम इंडियासाठी ‘पनौती’ ठरलेला अंपायर मैदानात उतरणार नाही

ऑस्ट्रेलियात असलेल्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये अपेक्षेप्रमाणे टीम इंडियाने सेमीफायनलमध्ये धडक मारली आहे. ग्रुपमध्ये नंबर वन राहिलेल्या टीम इंडियासमोर आता इंग्लंडचे आव्हान असणार आहे. येत्या गुरुवारी अॅडलेडमध्ये हा सामना रंगणार आहे. पण या सामन्याआधी एका अंपायरची चर्चा सोशल मीडियावर चांगलीच रंगली आहे.

टीम इंडियाने आयसीसीच्या स्पर्धेचे अखेरचे विजेतेपद 2013 ला जिंकले होते. त्यावेळी धोनीच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीवर नाव कोरले होते. परंतु गेल्या नऊ वर्षात टीम इंडिया विजेतेपदापासून दूर राहिली आहे. विशेष म्हणजे सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये जाऊन टीम इंडियाचा पराभव झाला आहे. या पराभवातील एक ठळक बाब म्हणजे त्या प्रत्येक सामन्यात इंग्लंडचे रिचर्ड केटलब्रो (Richard Kettleborough) हे मैदानावर अंपायर होते.

दरम्यान, रिचर्ड केटलब्रो टीम इंडिया आणि इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या सेमीफायनल लढती अंपायरची भूमिका बजावताना दिसणार नाहीत. कारण रिचर्ड केटलब्रो हे मूळचे इंग्लंडचे असून आयसीसीच्या नियमानुसार त्यांना इंग्लंडच्या सामन्यात ते अंपायरिंग करता येणार नाही. तर या लढतीत कुमार धर्मसेना आणि पॉल रिफेल हे मैदानावर अंपायरिंग करतील, तर क्रिस गफ्पनी थर्ड अंपायर, रोड टकर फोर्थ अंपायर आणि डेव्हिड बून मॅच रेफरी असतील.

काय आहे कनेक्शन?

टीम इंडियाचा पराभव आणि रिचर्ड केटलब्रो यांचे कनेक्शन काय हा सवाल तुमच्याही मनात आला असेल. तर आयसीसीच्या स्पर्धांमध्ये रिचर्ड केटलब्रो अंपायर असताना मोक्याच्या क्षणी टीम इंडियाचा पराभव झाला आहे. मग तो 2021 चा टी-20 वर्ल्डकप असो किंवा 2019 चा वन डे वर्ल्डकप. विशेष म्हणजे या दोन लढतीच नाही 2014 चा टी-20 वर्ल्डकप, 2015 चा वन डे वर्ल्डकप, 2016 चा टी-20 वर्ल्डकप, 2017 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील नॉकआऊट लढतीतही रिचर्ड केटलब्रो अंपायर असताना टीम इंडियाचा पराभव झालेला आहे. रिचर्ड केटलब्रो सेमीफायनल लढतीत नसल्याने चाहत्यांनीही सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

Thank God😍 No Richard Kettleborough pic.twitter.com/P9qyi4qKUH

Better not Richard Kettleborough this time🙏

— AA – Stylish Star (@AA17602801) November 7, 2022