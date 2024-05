T20 World Cup : वर्ल्डकपमध्ये हे 4 संघ खेळतील सेमीफाइनल; मायकेल वॉनचा अजब दावा

T20 वर्ल्डकप 2024 सुरू होण्यास आता एक महिनाच शिल्लक आहे. त्यामुळे सगळे देश आपापल्या संघांची घोषणा करत आहेत. दरम्यान टीम इंडियानेही टी-20 वर्ल्डकपसाठी आपल्या खेळांडूंच्या नावाची घोषणा केली आहे. तसेच रोहित शर्माकडे संघाचे नेतृत्व सोपविण्यात आले. हार्दिक पंड्याची उपकर्णधारपदी निवड झाली आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. वर्ल्ड कप सुरू होण्यास अजून बराच काळ असला तरी काही चाहत्यांनी आणि तज्ज्ञांनी आतापासूनच भाकित करायला सुरुवात केली आहे. अशाच एका तज्ञाने टीम इंडिया उपांत्य फेरीतही पोहोचू शकणार नाही, असा दावा केला आहे.

My 4 Semi finalists for the T20 WC … England,Austrlalia,South Africa and the West Indies .. #T20WC2024

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) May 1, 2024