हिंदुस्थानात होणाऱ्या क्रिकेट टी-20 वर्ल्डकपच्या बाबतीत मोठी बातमी, वाचा सविस्तर

कोरोना व्हायरसने सध्या जगभरात थैमान घातले आहे. अनेक देशात लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे सर्व काही ठप्प आहे. क्रिकेटसह सर्वच खेळांच्या स्पर्धा देखील पुढे ढकलल्या आहेत. आता या कोरोना व्हायरसचा फटका या वर्ष अखेरीस हिंदुस्थानात होणाऱ्या टी20 वर्ल्डकपला बसणार असल्याचे समजते. यावर्षी होणारी स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली असून ही स्पर्धा आता 2022 किंवा त्यानंतर खेळविण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. अद्याप याबाबत अधिकृत काहीही जाहीर करण्यात आलेले नाही. मात्र एएनआयने आयसीसीच्या सूत्रांच्या हवाल्याने याबाबत ट्विट केले आहे.

T20 World Cup is likely to be postponed till 2022, no official announcement yet: ICC sources pic.twitter.com/NNkfceZsS2

— ANI (@ANI) May 27, 2020