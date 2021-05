जातीवाचक शब्द उच्चारल्याने ‘बबिता’ अडचणीत

तारक मेहता का उल्टा चष्मामधील बबिता हे पात्र लोकप्रिय झालं आहे. बबिताची भूमिका साकारणारी मुनमुन दत्ता ही हिंदी मालिकाक्षेत्रातील प्रसिद्ध चेहरा बनली आहे. हीच मुनमुन दत्ता सध्या लोकांच्या टीकेची धनी बनली आहे.

एका व्हिडीओमध्ये जातीवाचक शब्द उच्चारल्याने मागासवर्गीय समाजातील लोकं तिच्यावर नाराज झाली आहेत. हंसराज मीणा नावाच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मुनमुनचा व्हिडीओ ट्विट करत तिच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

We are demanding @MumbaiPolice please take a strict action against her in SC/ST act. She is using inappropriate word for a particular society & hurt our sentiment. #ArrestMunmunDutta pic.twitter.com/kJPTy18Ccl

— Hansraj Meena (@HansrajMeena) May 10, 2021