राजधर्माचे पालन करा, कृषी कायदे मागे घ्या – काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा असे अहंकारी सरकार सत्तेवर आले आहे अशी टीका काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे. तसेच राजधर्माचे पालन करत कृषीसंबंधित तीनही कायदे मागे घेण्यात यावे अशी मागणीही त्यांनी केली.

The Modi govt should remember that democracy means protecting the interests of the people, the labour & the farmers. The govt should immediately withdraw all 3 black laws & end the agitation. This is true Rajdharma & a fitting tribute to the late farmers: CP Smt. Sonia Gandhi pic.twitter.com/o3qoH4AvBi — Congress (@INCIndia) January 3, 2021

सोनिया गांधी म्हणाल्या की, “स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा एवढे अहंकारी सरकार सत्तेवर आले आहे की त्यांना शेतकर्‍यांचे दुःख दिसत नाही, लोकशाहीमध्ये जे सरकार जनमताचा आदर करत नाही त्यांचे नेते फार वेळ राज्य करू शकत नाहीत. शेतकरी अशा सरकारसमोर गुडघे नाही टेकू शकत.” केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे.

तसेच मोदी सरकारने आपला अहंकार सोडून तत्काळ बिनाशर्त तिनही कायदे मागे घ्यावे आणि थंडी पावसात प्राण सोडणार्‍या शेतकर्‍यांचे आंदोलन थांबावे. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना राजधर्माची आठवण करून आंदोलनात मृत पावलेल्या शेतकर्‍यांना श्रद्धांजली वाहिली.

Neither rain, nor cold. Neither lathis, nor water cannons. Nothing can deter our farmers from fighting for their rights and as we have always done, today also, we stand with them. — Congress (@INCIndia) January 3, 2021

लोकशाहीचा अर्थ म्हणजे जनतेच्या आणि शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करणे, हाड गोठवणारी थंडी असताना दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी गेले 39 दिवस आंदोलन करत्त आहे. शेतकर्‍यांची ही अवस्था पाहून आपले मन व्यथित होत असल्याचे सोनिया गांधी यांनी म्हटले.