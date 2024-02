साऊथ सुपरस्टार विजयचं राजकारणात पाऊल, पक्षाचं नावही केलं जाहीर

साऊथ सुपरस्टार विजयने राजकारणात पाऊल टाकले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अभिनेता विजयने आज राजकीय पक्षाची घोषणा केली. तमिलगा वित्री कजम (Tamilaga Vetri Kazham) असे त्याच्या पक्षाचे नाव आहे. विजयने स्वत: ट्विट करत ही माहिती दिली.

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाची घोषणा केल्याने विजय निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र या चर्चंना पूर्णविराम देत 2024 ची निवडणूक आम्ही लढवणार नाही आणि कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणार नाही. पक्षाच्या सर्वसाधारण आणि कार्यकारिणी बैठकीत हा निर्णय घेतल्याची माहिती विजयने दिली.

Vijay issues statement – We are not going to contest the 2024 elections and we are not going to support any party. We have made this decision for General and Executive Council Meeting. https://t.co/KiOHCsApgI

— ANI (@ANI) February 2, 2024