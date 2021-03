अय्यो! तामीळनाडूच्या प्रचारात भाजपची फजिती, चिदंबरम यांच्या पत्नीचा व्हिडीओ वापरल्याने झाले ट्रोल

तामीळनाडूमध्ये आपल्या पक्षाला मजबूत करण्यासाठी भाजपने (BJP) जोर लावला आहे. मात्र प्रचाराच्या धावपळीत पक्षाची फजिती उडाली आहे. भाजपच्या तामीळनाडू यूनिटने पक्षाचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला, जो प्रचारचाच एक भाग होता. मात्र या व्हिडीओमध्ये ज्या महिलेला कला सादर करताना दाखवण्यात आले आहे त्या काँग्रेसच्या खासदार कार्ति चिदंबरम यांच्या पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम आहेत. हा व्हिडीओ आणि माहिती व्हायरल झाली आणि मग भाजपने आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून तो व्हिडीओ हटवला.

माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र आणि काँग्रेसचे खासदार कार्ति चिदंबरम यांची पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम या एक कलाकार आहेत. यासोबतच त्या वैद्यकीय क्षेत्रातही काम करतात. भाजपने आपले व्हिजन आणि मेनिफेस्टो जनतेसमोर ठेवण्यासाठी हा व्हिडीओ तयार केला होता. यात तामीळनाडूच्या संस्कृतीच्या संदर्भात वापरण्यात आलेला व्हिडीओ हा श्रीनिधि चिदंबरम यांचा होता.

एवढंच नाही तर हा भाग ज्या गाण्यातून घेण्यात आला आहे ते गाणं डीएमकेचे अध्यक्ष राहिलेले आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री करुणानिधि यांनी लिहिले होते. त्यामुळे प्रचारासाठी वापरण्यात आलेल्या या व्हिडीओने भाजपला त्रासच अधिक सहन करावा लागला आहे. सोशल मीडियावर भाजपच्या या प्रचार साहित्याला ट्रोल करण्यात आले, अखेर भाजपने व्हिडीओ हटवला.

Dear @BJP4TamilNadu, we understand ‘consent’ is a difficult concept for you to understand, but you cannot use Mrs Srinidhi Karti Chidambaram’s image without her permission. All you’ve done is prove that your campaign is full of lies & propaganda. pic.twitter.com/CTYSK9S9Qw

— Tamil Nadu Congress Committee (@INCTamilNadu) March 30, 2021