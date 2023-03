तामिळनाडूत फटाक्यांच्या फॅक्टरीला आग, 8 जणांचा मृत्यू 17 होरपळले

तामिळनाडूतील कांचीपुरम येथील फटाखा फॅक्टरीला भीषण आग लागल्याची दुर्घटना घडली आहे. आगीत 8 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला असून 17 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना स्थानिय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. या घटनेने परिसरात एकच गोंधळ उडाला आहे.

Tamil Nadu | Six dead, several injured in an explosion at a firecracker warehouse in Kuruvimalai village of Kancheepuram district. Injured people rushed to the hospital. A police investigation is underway: Kancheepuram Collector M Aarthi

— ANI (@ANI) March 22, 2023