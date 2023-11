Tamil Nadu Accident: तामिळनाडूमध्ये दोन बस एकमेकांना धडकल्या, 5 जण ठार तर 60 जण जखमी

तामिळनाडूमध्ये भीषण अपघात घडला आहे. दोन बसची एकमेकांना टक्कर बसून 5 लोकांचा मृत्यू तर 60 जण जखमी झाल्याची घटना घडली आहेत. जखमींना तिरुपत्तूर जिल्ह्यातील वानीयंबाडी सरकारी रुग्णालय आणि वेल्लोरच्या सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी चेन्नई-बंगळुरु हायवेवर सरकारी बस आणि खासगी बसची एकमकेांना धडकल्या. अपघात इतका भीषण होता की या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, दोन्ही बसचा पुढील भाग डॅमेज झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पोलिसांनी घटनास्थळी 10 रुग्णवाहिकांच्या मदतीने जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले.

