आता प्रसाद म्हणून ते ड्रग्जची पुडीही देतील! तानाजी सावंत यांचा टोला

सामना ऑनलाईन
|

‘ही रझाकाराची औलाद, महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मंदिराचा विकास करायचा आहे तर बाहेर कर ना, गाभाऱयाला कशाला हात लावायचा? त्यांनी ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीला नगराध्यक्ष केले, त्यामुळे आता प्रसाद म्हणून ते ड्रग्जची पुडीही देतील!’ असे म्हणत माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनी आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांच्यावर जिव्हारी टीका केली.

मिंधे गटाचे माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या वतीने तालुक्यातील ढोकी येथील तेरणा साखर कारखान्याच्या मैदानावर विजय संकल्प मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना ‘खेकडा’फेम मंत्री तानाजी सावंत यांनी भाजपा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर खालच्या शब्दात टीका केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मोदी मला खूश करण्याचा प्रयत्न करतायत! ट्रम्प यांची आणखी टॅरिफ लावण्याची धमकी

उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर मुंबईतील शिवसेनेच्या शाखांना दिल्या भेटी

ठाण्यात घातपाताचा कट? बाईकच्या डिक्कीत सापडले जिवंत हँडग्रेनेड

उमेदवारांची बिनविरोध निवड म्हणजे लोकशाहीची हत्या; नाना पटोले यांचे महायुतीवर टिकास्त्र

हिंदुस्थानात त्यांचे स्वागत, पण…; हरभजन सिंगने बांगलादेशला चांगलेच सुनावले

दरवर्षी बलात्कारी गुरमीत राम रहीमला मंजूर होतोय 100 दिवसांचा पॅरोल

लोकांना ‘गायब’ करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, मात्र असे करणारेच नष्ट होतील; ममता बॅनर्जी यांचा हल्लाबोल

राहुल नार्वेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे; हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

US Strikes Venezuela – जागतिक तणाव वाढला; चांदी 6000 रुपयांनी वाढली, सोन्याचीही घोडदौड