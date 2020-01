तान्हाजी चित्रपटाने गाठला 145 कोटींचा आकडा, आता लक्ष्य 200 कोटींचे

नरवीर तान्हाजी मालुसरे यांच्या पराक्रमाची यशोगाथा सांगणारा अजय देवगणचा ‘तान्हाजी ः द अनसंग वॉरियर’ या सिनेमाची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड सुरू आहे. हा चित्रपट देशभरात तुफान गाजत आहे. या चित्रपटाने गेल्या 9 दिवसात तब्बल 145 कोटींची कमाई केली आहे. नऊ दिवसानंतरही या चित्रपटासाठी थिएटरबाहेर हाऊसफुल्लचे बोर्ड लागत असून लवकरच हा चित्रपट 200 कोटींचा टप्पा पार करेल असे बोलले जातेय.

#Tanhaji is a one-horse race… Biz jumps again… Day 9 higher than Day 1 [₹ 15.10 cr]… Trending better than #GoodNewwz in *Weekend 2*… Will cross ₹ 150 cr today [Day 10], ₹ 175 cr on weekdays… [Week 2] Fri 10.06 cr, Sat 16.36 cr. Total: ₹ 145.33 cr. #India biz.

