तारापूर औद्योगिक परिसरातील कोलवडे गावा नजीकच्या एका कंपनीत भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अग्निशमनदलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या असून बचाव कार्य सुरू आहे. या स्फोटाने 15 किलोमीटरचा परिसर हादरला आहे. तारा नाईट्रेट एम 2(केमिकल कंपनी) मध्ये हा स्फोट झाल्याचे समजते.

#UPDATE SP Palghar: 8 persons dead in the fire that broke out at a chemical factory in Boisar. #Maharashtra https://t.co/hUjbwcAyWd

— ANI (@ANI) January 11, 2020