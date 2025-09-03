टॅरीफमुळे अमेरिकेचाच पाय खोलात, पर्यटन क्षेत्राचे अब्जावधींचे नुकसान

जगातील बहुतेक देशांमध्ये पर्यटन वेगाने वाढत आहे, परंतु त्याउलट अमेरिका मंदीतून जात आहे. अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या सतत कमी होत आहे. २०२५ मध्ये पर्यटकांच्या खर्चात १२.५ अब्ज रुपयांपर्यंत घट होण्याची अपेक्षा आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे १८४ देशांपैकी अमेरिका हा एकमेव देश आहे जिथे ही घट नोंदवली जात आहे.
ट्रम्प काळातील धोरणे आणि अलीकडील व्हिसा नियमांमुळे अमेरिकेचा पर्यटन उद्योग हादरला आहे. नवीन $२५० (सुमारे २१,५०० रुपये) व्हिसा शुल्क लागू केल्यानंतर, अमेरिकेत येण्याचा खर्च आणखी वाढला आहे. आता पर्यटक व्हिसाचा खर्च सुमारे $४४२ (सुमारे ४०,००० रुपये) झाला आहे. हा जगातील सर्वात महागड्या व्हिसा खर्चात गणला जातो. याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या संख्येवर झाला आहे.
टुरिझम इकॉनॉमिक्सच्या अहवालानुसार, २०२४ च्या अखेरीस असा अंदाज होता की २०२५ मध्ये अमेरिकेत परदेशी पर्यटक ९ टक्क्यांनी वाढतील. परंतु वास्तव मात्र याउलट आहे. आता असा अंदाज आहे की, २०२५ मध्ये पर्यटकांच्या आगमनात ८.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. इतकेच नाही तर २०२४ मध्ये पर्यटनाने १८४ अब्ज रुपये कमावले होते.
कॅनडा हा अमेरिकेसाठी पर्यटकांचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. अमेरिकेत येणाऱ्या २८ टक्के आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांपैकी २८ टक्के केवळ कॅनडामधून येतात. परंतु अलिकडच्या काही महिन्यांत कॅनेडियन पर्यटकांमध्ये ३५-४३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. एवढेच नाही तर सिएटलसारख्या शहरांमध्ये एकूण परदेशी पर्यटकांपैकी एक चतुर्थांश पर्यटक कमी होण्याचा अंदाज आहे. राजकीय तणाव, वाढणारे शुल्क आणि कडक व्हिसा आणि इमिग्रेशन (कायमस्वरूपी किंवा दीर्घ कालावधीसाठी स्थायिक होण्याच्या उद्देशाने येणारे) नियम ही यामागील मुख्य कारणे मानली जातात.
अमेरिकेतील पर्यटनात घट होत असताना, चीन, कोलंबिया आणि इतर अनेक देशांनी पर्यटनातून विक्रमी महसूल मिळवला आहे. महामारीपूर्वीच्या तुलनेत चीनने पर्यटन उत्पन्नात १०.३ टक्के वाढ नोंदवली आहे. उलट, अमेरिकेत पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे.