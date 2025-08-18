गोळीबाराने अमेरिका पुन्हा हादरली; न्यूयॉर्कमध्ये तीन जणांचा मृत्यू, आठ  जखमी

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना घडली. रविवारी पहाटे ब्रुकलिन परिसरातील क्राउन हाइट्स येथील ‘टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज’ या रेस्टॉरंटमध्ये झालेल्या गोळीबारात तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर आठ जण जखमी झाले आहेत. न्यूयॉर्क शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा गोळीबार पहाटे 3:30 वाजण्याच्या सुमारास घडला. मृत्युमुखी पडलेले तिन्ही व्यक्ती पुरुष होते. यापैकी दोघांचे वय 27 आणि 35 वर्षे आहे, तर तिसऱ्या व्यक्तीच्या वयाबाबत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. घटनास्थळावरून 36 हून अधिक काडतुसांचे खोके सापडले आहेत, ज्यावरून कमीत कमी 36 गोळ्या झाडल्या गेल्या.

या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही आणि संशयितांची ओळख पटलेली नाही. या गोळीबारामागील कारण आणि दोषी कोण आहे, याचा तपास आम्ही करत आहोत,’ असे न्यूयॉर्प पोलीस आयुक्त जेसिका टिश यांनी टिश यांनी सांगितले. पोलिसांनी घटनास्थळाला लेव्हल 1 मोबिलायझेशन अंतर्गत बंद केले असून, तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

