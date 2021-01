Ind Vs Aus टीम इंडिया 244 वर ऑलआऊट, ऑस्ट्रेलियाला 95 धावांची आघाडी

तिसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला तेव्हा 2 बाद 96 वर असलेली टीम इंडिया काही तासातच ऑलआऊट झाली. अवघ्या 148 धावात टीम इंडियाचे आठ खेळाडू बाद झाले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला चांगली 94 धावांची आघाडी मिळाली. टीम इंडियाच्या 244 धावांमध्ये शुभमन गिल व चेतेश्वर पुजारा यांची अर्धशतकं आहेत. दुसऱ्या दिवशी रोहित शर्मा व शुभमन गिल यांनी आश्वासक सलामी देऊनही मधल्या फळीतील चेतेश्वर पुजारा सोडला तर इतर कोणत्याही फलंदाजाला चांगली कामगिरी करता आली नाही.

#TeamIndia‘s innings ends at 244, which is 94 short of Australia’s first innings total of 338.

Action will soon resume after the Tea break. #AUSvIND

Details – https://t.co/lHRi0Qef30 pic.twitter.com/21p2B9SLTV

— BCCI (@BCCI) January 9, 2021