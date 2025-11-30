IND Vs SA – दक्षिण आफ्रिकेवर टीम इंडियाचा दणदणीत विजय

टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेवर 17 धावा राखून दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह टीम इंडियाने तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 ने आघाडी घेतली आहे.

रांची येथील जेएससीए आंराराष्ट्रीय मैदानावर पार पडलेल्या या सामन्यात नाणेफेक जिंकून दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. मात्र विराट कोहली, रोहीत शर्मा कर्णधार के. एल राहुल व रविंद्र जाडेजाने दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांची अक्षरश: पिसे काढली. या चौघांच्या जोरदार फलंदाजीच्या जोरावर टीम इंडियाने 50 षटकात 349 धावा केल्या.

350 धावांचे लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाच्या फलंदाजीची सुरुवात अडखळत झाली. आफ्रिकेचे पहिले तीन फलंदाज अकरा धावातच तंबूत परतले. त्यानंतर आलेल्या मॅथ्यू, टोनी, डेवाल्ड व मार्कोने आफ्रिकेचा डाव सावरला. या चौघांच्या जोरावर आफ्रिकेने दोनशेचा आकडा पार केला.

