Rahul Dravid हिंदुस्थान व्यतिरिक्त ‘या’ देशाकडून खेळला होता राहुल द्रविड, घेतले ‘एवढे’ पैसे

राहुल द्रविड… बस नाम ही काफी है. क्रिकेट विश्वात ‘द वॉल’ अशी ओळख असलेला आणि सध्या टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकाची धुरा सांभाळणाऱ्या राहुल द्रविडला क्रिकेटवेड्या देशात ओळखत नाही असा एकही क्रीडाप्रेमी सापडणार नाही. राहुल द्रविडच्या नावावर अनेक विक्रमांची नोद आहे. कसोटीसह वन डे क्रिकेटमध्ये मधल्या फळीत फलंदाजीला येऊन खेळपट्टीवर नांगर टाकून विरोधी गोलंदाजांचा घाम काढणे ही त्याची खास ओळख. 1996 ते 2012 दरम्यान टीम इंडियाकडून खेळताना द्रविडने अनेक अजरामर क्षण क्रिकेटला दिले. याच द्रविडने टीम इंडियाव्यतिरिक्त अन्य देशाकडूनही क्रिकेट खेळले असून आज आम्ही तुम्हाला याबाबत माहिती देणार आहोत.

राहुल द्रविड याने 16 वर्ष आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीम इंडियाचे प्रतिनिधीत्व केले. यादरम्यान त्याने हिंदुस्थानसह अन्य एका देशाकडूनही क्रिकेट खेळले. द्रविड एखाद दुसरा मैत्रीपूर्ण सामना किंवा चॅरेटी सामना खेळला असेल असे तुम्हाला वाटत असेल. परंतु तसे नाहीय. द्रविड हिंदुस्थान व्यतिरिक्त स्कॉटलंड संघाकडून क्रिकेट खेळला आहे.

ही 2003 ची गोष्ट आहे. 2003च्या वर्ल्डकप फायनलमध्ये टीम इंडियाचा ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव झाला. सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरलेला हिंदुस्थानचा संघ आयसीसी स्पर्धेत उपविजेते राहिला. त्यावेळी राहुल द्रविड संघाचा उपकर्णधार होता तर, न्यूझीलंडचे दिग्गज जॉन राइट मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी सांभाळत होते.

स्कॉटिश क्रिकेट युनियनचे मुख्य कार्यकारी ग्वेन जोन्स यांनी ओव्हरसीज प्लेयर नियमाद्वारे हिंदुस्थानी क्रिकेटपटूला स्कॉटलंडकडून खेळू देण्याची मागणी केली. काउंटी सर्किटमध्ये स्कॉटलंड टीमने राहुल द्रविडला संघाकडून खेळण्याचा प्रस्ताव पाठवला. द्रविडने तो स्वीकारला आणि 2003 ला इंग्लंडमध्ये झालेल्या नॅशनल क्रिकेट लीग स्पर्धेत तो स्कॉटलंड संघाकडून एक विदेशी खेळाडू म्हणून खेळला. राहुल द्रविडला 3 महिन्यांसाठी 45 हजार पाऊंड म्हणजे 2003 च्या मुल्यानुसार 34.50 लाख रुपये मिळाले होते. स्कॉटलंड टीमनेही ट्वीट करून ही आठवण ताजी केली होती.

A throwback to when world class batter and current India Men’s head coach Rahul Dravid donned the Saltire in 2003 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/2yAkYBEhk7

— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 18, 2021