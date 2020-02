टी-20 मालिकेत टीम इंडियाचा न्यूझीलंडला व्हाईटवॉश; अखेरच्या सामन्यात 7 धावांनी विजय

नवीन वर्षातील पहिल्याच परदेश दौऱ्यात टीम इंडियाने विक्रमाची नोंद केली आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध अखेरच्या टी-20 सामन्यात टीम इंडियाने 7 धावांनी विजय मिळवत न्यूझीलंडला व्हाईटवॉश दिला आहे. न्यूझीलंडच्या भूमीवर अशी कामगिरी करण्याची संघाची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे. टीम इंडियाने विजयासाठी दिलेले 164 धावांचे आव्हान यजमान संघाला पेलवले नाही. रॉस टेलर आणि टीम सेफर्ट यांनी अर्धशतक झळकावत विजयासाठी प्रयत्न केले. मात्र, हिंदुस्थानी गोलंदाजांनी तुफानी खेळी करत न्यूझीलंडची विजयाची संधी हिरावून घेतली.

5th T20I. It’s all over! India won by 7 runs https://t.co/3a7zBdAcuu #NZvInd

