तंत्रज्ञान आता केवळ प्रशासकीय सोय राहिलेली नाही, घटनात्मक साधन बनले आहे – सरन्यायाधीश सूर्यकांत

समाजाच्या विकासासोबतच त्याची सेवा करणाऱ्या संस्थांचाही विकास होणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान आता केवळ प्रशासकीय सोय राहिलेली नाही, तर ते एक घटनात्मक साधन बनले आहे, असे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत म्हणाले आहेत. टीव्ही९ भारतवर्षने दिलेल्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात डिजिटल परिवर्तन या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, न्यायालयांचे डिजिटलीकरण, हाइब्रिड सुनावणी आणि ई-फाइलिंगमुळे न्यायव्यवस्था बदलत्या गरजांनुसार अधिक संवेदनशील बनली आहे. तंत्रज्ञान हे कायद्यासमोर समानता मजबूत करणारे आणि न्यायाची व्याप्ती वाढवणारे एक महत्त्वाचे उपकरण आहे. यामुळे न्यायालयांना जुन्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यास मदत होत आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, प्रत्येक न्यायालयाने इंटीग्रेटेड डिजिटल कोर्ट म्हणून काम करणे आवश्यक आहे. केवळ हाइब्रिड सुनावणीच नाही, तर संपूर्णपणे कागदविरहित (Paperless) कामकाज करण्याची क्षमता न्यायालयांमध्ये असायला हवी. ई-समिती सध्या अशा डिजिटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती करत आहे, ज्यामुळे न्याय वितरण प्रणालीतील सर्व घटकांना एकत्र आणता येईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

US-Israel-Iran War – युद्धात ३,३७५ जणांचा मृत्यू, इराणकडून अधिकृत आकडेवारी जाहीर

संगीतविश्वावर 8 दशके अधिराज्य गाजवणारा चिरतरुण आवाज हरपला – हर्षवर्धन सपकाळ

‘आशाताई’ -दि लास्ट एम्परर; पोस्ट शेअर करत राज ठाकरे यांच्याकडून आशाताईंना भावपूर्ण श्रद्धांजली

मुंबईत पुन्हा वाढले प्रदूषण, धुरकट हवेमुळे मुंबईकरांचा कोंडला श्वास

जिंदादिल व्यक्तिमत्व हरपलं; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आशाताईंना श्रद्धांजली

यंदाची अमरनाथ यात्रा 19 दिवस जास्त असणार, 3 जुलैपासून यात्रेला सुरुवात

आशाताई पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहतील, पंतप्रधान मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली

अमेरिका-इराण शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्याने ट्रम्प संतप्त; अश्मयुगात पाठवण्याची पुन्हा दिली धमकी

fresh protests in manipur churachandpur over new bjp government formation

मणिपूरमध्ये पुन्हा इंटरनेट बंदी वाढवली, पाच जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल डेटा सेवा ठप्प