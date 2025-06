तेलंगणात गोळ्या-औषधं बनवणाऱ्या कारखान्यात स्फोट; 8 मजुरांचा होरपळून मृत्यू, 26 गंभीर जखमी

तेलंगणामध्ये संगारेड्डी जिल्ह्यातील गोळ्या-औषधे बनवणाऱ्या कारखान्यामध्ये भीषण दुर्घटना घडली आहे. सोमवारी सकाळी कारखान्यातील रिअ‍ॅक्टरचा स्फोट होऊन 10 मजुरांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर 26 गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जखमींना तातडीने उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनास्थळी मदत आणि बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.

8 people killed, 26 injured after explosion at chemical factory in Telangana’s Sangareddy

Read @ANI Story | https://t.co/gDUK8lqy1g#sangareddy #explosion #Telangana pic.twitter.com/dmGoJcowjO

— ANI Digital (@ani_digital) June 30, 2025