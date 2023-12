Telangana Election Result – मुख्यमंत्री केसीआर दोन्ही जागांवर पिछाडीवर, सुरुवातीच्या कलांमध्ये काँग्रेसला बहुमत

तेलंगणामध्ये मतमोजणी सुरु झाली असून सुरुवातीच्या कलांमध्ये काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारत बहुमताचा आकडा गाठला आहे. काँग्रेस सध्या 64 जागांवर आघाडीवर असून बीआरएस 41, भाजप 7 जागांवर आघाडीवर आहे. सुरुवातीच्या कलांमध्ये बहुमताचा आकडा पार केल्यानंतर हैदराबादमध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांच्या घराबाहेर काँग्रेस समर्थकांनी फटाके फोडले.

#WATCH | Celebrations at Telangana Congress office in Hyderabad as early trends show lead on 47 seats for the party; party cadre chant “Bye. bye KCR”

BRS leading on 26 seats in early trends, as per ECI. pic.twitter.com/vyhCSqifJH

— ANI (@ANI) December 3, 2023