तेलंगणातील जलविद्युत प्रकल्पात भीषण आग, 9 जण आतच अडकले

तेलंगणा येथील एका जलविद्युत प्रकल्पातील पॉवर हाऊसला गुरुवारी मध्यरात्री भीषण आग लागल्याचं वृत्त आहे. या आगीत 9 जण अद्याप अडकले असल्याची माहिती मिळत आहे. तर 10 जणांची तिथून सुटका करण्यात यश आलं आहे.

तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमाभागातील श्रीशैलम हा प्रकल्प आहे. येथील एका भूमिगत पॉवर हाऊसा रात्री भीषण आग लागली. आग लागल्याची माहिती मिळताच एनडीआरएफची एक तुकडी तिथे त्वरित दाखल झाली. या तुकडीने दहा जणांची तिथून सुटका केली. त्यांना त्वरित रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यापैकी 6 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचं वृत्त आहे. तसंच अद्याप नऊ जण आतच अडकले असल्याची माहिती मिळत आहे.

Fire broke out at Left Bank Power House in Srisailam, in Telangana side, late last night. Fire engine from Atmakur Fire Station, Kurnool deployed. Ten people rescued, of which 6 are under treatment at a hospital in Srisailam. Nine people still feared trapped. More details awaited https://t.co/Y3uoIioR4b pic.twitter.com/p9WNoytpsF

— ANI (@ANI) August 21, 2020