Jammu Kashmir – शोपियात TRF च्या दहशतवाद्याला कंठस्नान, सांबा सेक्टरमध्ये पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन

दिवाळीपूर्वी जम्मू-कश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) घातपात घडवण्याचा डाव सुरक्षादलाच्या जवानांनी उधळून लावला आहे. जम्मू-कश्मीरमधील शोपिया (Shopian) जिल्ह्यात सुरक्षा दलाच्या जवानांनी टीआरएफच्या एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घातले आहे.

बुधवारी मध्यरात्री काथोहालेन (Kathohalen) भागात दहशतवादी आणि जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीमध्ये टीआरएफचा दहशतवादी ठार झाला. मृत दहशतवाद्याची ओळख पटली असून त्याचे नाव मयसर अहमद डार (Myser Ahmad Dar) असल्याचे समोर आले आहे. घटनास्थळावरून जवानांनी मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा जप्त केला आहे. एका आठवड्यांपूर्वीच मयसर अहमद डार लश्कर-ए-तोएबा पुरस्कृत टीआरएफ बंदी असलेल्या संघटनेमध्ये भरती झाला होता. तो मूळचा शोपिया जिल्ह्यातील वेश्रो येथील रहिवासी होता अशी माहिती जम्मू-कश्मीर पोलिसांच्या सूत्रांनी दिली आहे.

गेल्या आठवड्यात श्रीनगरमधील ईदगाह येथे दहशतवादी हल्ला झाला होता. दहशतवाद्यांनी पोलीस इन्स्पेक्टर मसरूर अहमद यांच्या अंदाधुंद गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी टीआरएफ लश्करने घेतली होती.

#WATCH | J&K: An encounter broke out between terrorists & security forces in the Kathohalan area of Shopian. One terrorist affiliated with the proscribed terror outfit TRF neutralised: Kashmir Zone Police

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/4Q6ZIuCrvU

— ANI (@ANI) November 9, 2023