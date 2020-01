जम्मू कश्मीरमध्ये लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याला अटक

जम्मू कश्मीरमधील गंडेरबल येथून लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. रयीस लोन असे त्या दहशतवाद्याचे नाव असून जम्मू कश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये त्याचा हात असल्याचे त्याने कबूल केले आहे. लोन हा दगडफेकीत देखील सहभागी व्हायचा असे समजते.

Jammu & Kashmir Police: Rayees Lone, an associate of terrorists, linked to Lashkar-e-Taiba, arrested in Ganderbal. Investigation revealed his involvement in supporting terrorists operating in the area. Case registered.

— ANI (@ANI) January 1, 2020