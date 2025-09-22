Thane News – मुंब्य्रात भरधाव कंटेनरची दुचाकीला धडक, अपघातात तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

भरधाव कंटनेरने दुचाकीला धडक दिल्याने तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. मुंब्य्रातील गावदेवी बायपासजवळ सोमवारी दुपारच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघाताची माहिती मिळताच मुंब्रा पोलीस, रुग्णवाहिका आणि अग्नीशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. तिघांचे मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीनही तरुण कामानिमित्त ठाण्याहून शिळफाटा येथे दुचाकीवरून चालले होते. यादरम्यान गावदेवी बायपासजवळ भरधाव कंटनेरने दुचाकीला धडक दिली. यात तीनही तरुण कंटेनरच्या चाकाखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर घटनास्थळी तणावाचे वातावरण होते. मुंब्रा बायापासवर अपघाताच्या घटना सुरूच असतात. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs WI Test series – टीम इंडियाला धक्का, ऋषभ पंत वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिकेला मुकणार!

असेच हाल राहिले तर जीवन संपवण्याशिवाय पर्याय नाही, शेतकऱ्याने कृषीमंत्र्यांना सुनावले

Navratri 2025 – तुळजापूरात नवरात्रौत्सवाला उत्साहात सुरुवात

वैवाहिक वादातून पत्नीला संपवलं, मग फेसबुक लाईव्ह करत हत्येची कबुली

पुणे बाजार समिती दिवाळखोरीकडे ! यशवंतच्या जमिनीचा विनाशवंत व्यवहार; 90 कोटींच्या चेकसाठी लगीनघाई

Latur Rain News – जिल्ह्यात 30 तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज, शेतकऱ्यांची ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

Asia Cup 2025 – अभिषेक शर्माचा ‘Aura’, पाकड्यांची जिरवली आणि हिटमॅन रोहित शर्माची बरोबरी केली

आमदार संदीप क्षीरसागरांमुळे चिमुकल्या बाळासह आईचे प्राण वाचले

Rain Alert – परतीच्या पावसाने टेन्शन वाढवलं! मेघगर्जनेसह वादळाची पावसाची शक्यता, हवामान खात्याचा अंदाज