रोजगाराची चिंता युद्धापेक्षा भयानक… आखाती देशात अडकलेल्या हिंदुस्थानींची व्यथा

अमेरिका-इराण युद्धामुळे, नोकरीसाठी दुबईला गेलेल्यांना आता दुबईपेक्षा आपले घरच बरे असे वाटू लागले आहे. ब्रिटिशांपासून अमेरिकन नागरिकांपर्यंत अनेकांनी आखाती देश सोडून आपापल्या मायदेशी परतले आहेत, परंतु आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या हिंदुस्थानी नागरिकांची मोठी संख्या अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. ते अजूनही आखाती देशातील रोजगार सोडून हिंदुस्थानात येण्यासाठी तयार नाहीत.

आजतक.इनने आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक हिंदुस्थानींशी या निमित्ताने संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, त्यांना त्यांच्या जीवापेक्षा नोकरीच्या सुरक्षिततेची जास्त चिंता आहे. परिणामी, त्यांना भीती वाटते की जर ते आता परतले, तर त्यांना परतण्याची संधी कदाचित कधीच मिळणार नाही. याव्यतिरिक्त, त्यांची दुसरी चिंता ही आहे की ते या देशांमध्ये जितके पैसे कमावतात तितके हिंदुस्थानात कमवू शकत नाहीत.

आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या जवळपास एक तृतीयांश हिंदुस्थानी नागरिकांना त्यांच्या जीवापेक्षा नोकरीची जास्त चिंता आहे. परिणामी आखाती देशांमध्ये राहणारे अनेक हिंदुस्थानी मुस्लिम ईद साजरी करण्यासाठी घरी परतले नाहीत आणि त्यांनी ती परदेशात साजरी केली.

इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाला एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु हा संघर्ष संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धात इराण आखाती देशांना लक्ष्य करत आहे. परिणामी, आखाती देशांमध्ये राहणारे हिंदुस्थानी नागरिक दररोज आपल्या डोक्यावरून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे उडताना पाहतात. असे असूनही, मायदेशी परतण्याऐवजी त्यांना नोकरी सोडून तिथेच काम करण्यास भाग पाडले जात आहे.

अंदाजे १ कोटी हिंदुस्थानी आखाती देशांमध्ये काम करतात, त्यापैकी काही पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांसह केवळ ४ लाख हिंदुस्थानी मायदेशी परतले आहेत. आखातात अमेरिकेचे हवाई तळ असल्यामुळे, इराण दुबई, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत आणि बहरीनसारख्या देशांना सातत्याने लक्ष्य करत आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवरील हल्ले तीव्र केले, तर आखाती देशांमधील परिस्थिती आणखी चिघळू शकते. सौदी अरेबिया, कतार आणि दुबईमध्ये जमिनीवरील संघर्ष पेटू शकतो. परिणामी, आखाती देशांमध्ये काम करणारे हिंदुस्थानी घाबरले आहेत आणि मायदेशी परतण्यास उत्सुक आहेत. त्यांना महागड्या विमान तिकिटांची किंमत मोजायला काही अडचण नाही, पण त्यांची सर्वात मोठी चिंता रोजगाराची आहे.

