‘सिनार’ कंपनीचा करार महाविकास आघाडीच्या काळातला; आदित्य ठाकरेंनी ट्विट करत दिला पुरावा, खोके सरकारने केला उशीर

महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी इंडोनेशियातील ‘सिनार मास पल्प अँड पेपर’ या कंपनीला राज्यात 10,500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी जमीन दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झालं आहे. या गुंतवणुकीचे श्रेय शिंदे-फडणवीस सरकार घेत असतानाच शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत सरकारचा पर्दाफाश केला आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी काही वेळापूर्वीच एक ट्विट करत शिंदे – फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे.

Today as we read about Sinarmas coming to Maharashtra, and welcome it, my mind takes me back to the moment when we signed the MoU in Davos as MVA Govt.

It’s taken 5 months for khoke sarkar to execute it. While they try to take credit for it, this speed won’t attracting industry. pic.twitter.com/Ets5yALkPK

