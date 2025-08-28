लालबागच्या राजाची दानपेटी उघडली, पहिल्याच दिवशी अर्पण झाला डॉलर्सचा हार

गणेश चतुर्थीपासून सुरू झालेला १० दिवसांचा गणेशोत्सव देशभर साजरा केला जात आहे. पण महाराष्ट्रात या उत्सवाची भव्यता पाहण्यासारखी आहे. मुंबई, पुणेसह राज्यातील सर्व भागात भाविकांनी संगीत, ढोल-ताशांच्या गजरात आपल्या लाडक्या बाप्पाचे स्वागत केले. घरे, निवासी संकुल आणि सार्वजनिक मंडपात गणपती बाप्पाची स्थापना करण्यात आली. मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध गणपती मंडप “लालबागचा राजा” यावेळीही भाविकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र राहिला आहे. पहिल्याच दिवशी हजारो भाविकांनी येथे दर्शनासाठी गर्दी केली होती.

लालबागचा राजाची पहिली दानपेटी उघडली तेव्हा भाविकांचा अढळ विश्वास दिसून आला. देणगीत अमेरिकन डॉलर्स, कोट्यवधी रुपयांचा हार आणि अगदी क्रिकेट बॅट देखील होते. हे श्रद्धा आणि श्रद्धेचे एक अनोखे उदाहरण आहे. सकाळपासूनच “गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया” च्या जयघोषाने वातावरण भक्तीमय झाले. लोक नाचत आणि गाताना त्यांच्या घरी आणि मंडपात लहान, मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या मूर्ती आणत होते.

मुंबईतील लालबागचा राजा व्यतिरिक्त, चिंचपोकळी, गणेश गली आणि तेजुकाया सारख्या इतर लोकप्रिय मंडळांमध्येही भाविकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. त्याच वेळी, किंग्ज सर्कल येथील जीएसबी सेवा मंडळ विशेषतः सोन्या-चांदीने सजवलेल्या भव्य गणपतीसाठी ओळखले जाते आणि देशातील सर्वात समृद्ध मंडळांमध्ये त्याची गणना केली जाते.

