केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला दिले आहे.

The Election Commission of India today ordered that the party name “Shiv Sena” and the party symbol “Bow and Arrow” will be retained by the Eknath Shinde faction. pic.twitter.com/cyzIZCm8sh

— ANI (@ANI) February 17, 2023