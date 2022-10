हिंदुस्थानी क्रिकेटपटूंना ऑस्ट्रेलियात वाईट वागणूक, बीसीसीआयची आयसीसीकडे तक्रार

पाकिस्तानला लोळवून टी20 विश्वचषक स्पर्धेत धमाकेदार सुरुवात करणाऱ्या हिंदुस्थानी क्रिकेटसंघावर संपूर्ण क्रिकेटविश्वातून कौतुकाचा वर्षाव होतोय. मात्र याच हिंदुस्थानी क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियात वाईट वागणूक दिली जात आहे. याबाबत हिंदुस्थानच्या क्रिकेट नियामक मंडळाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीकडे रितसर तक्रारही केल्याचे कळते आहे.

बीसीसीआयकडून आयसीसीकडे तक्रार दोन बाबींसाठी करण्यात आली आहे. पहिली बाब म्हणजे क्रिकेटपटूंना दिले जाणारे जेवण. टीम इंडियाच्या क्रिकेटपटूंना सरावानंतर जे जेवण दिलं जातं ते थंडगार आणि बेचव असल्याची तक्रार क्रिकेटपटूंनी केली आहे. कधीकधी सरावानंतर क्रिकेटपटूंना फक्त थंडगार सँडविच दिली जात होती असंही बीसीसीआयने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सिडनीमध्ये सरावानंतर या क्रिकेटपटूंना दिलेलं जेवण हे थंडगार होतं आणि ते बेचवही होतं असं बीसीसीआयने म्हटलं आहे.

Australia | The food that was offered to Team India was not good. They were just given sandwiches and they have also told ICC that food provided after the practice session in Sydney was cold and not good: BCCI sources

