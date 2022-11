ICC Ranking: हिंदुस्थानचा ‘सूर्य’ तळपला; ICC क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर झेप

ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या T-20 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडिया जबरदस्त कामगिरी करत आहे. अशातच टीम इंडियासाठी चांगली बातमी आली आहे. या स्पर्धेत चांगली कामगिरी करतानाच टीम इंडियाच्या सूर्यकुमार यादवने आयसीसीच्या क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या मोहम्मद रिझवानला मागे टाकले आहे. सूर्यकुमार जगातील सर्वोत्तम फलंदाज बनला आहे.

NEW #1 T20I BATTER 👑

The India superstar has claimed the top spot in the @MRFWorldwide ICC Men’s T20I Player Rankings ⬇️https://t.co/g0bNbLqMQk

— ICC (@ICC) November 2, 2022