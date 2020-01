‘हा’ हिंदुस्थानी चित्रपट अजुनही ऑस्करच्या शर्यतीत

हिंदुस्थानचा ‘द गली बॉय’ हा चित्रपट ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर पडला असला तरी अद्याप आणखी एक हिंदुस्थानी सिनेमा ऑस्करच्या शर्यतीत आहे. सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना यांचा पहिलाच चित्रपट असलेला ‘द लास्ट कलर’ या सिनेमाला बेस्ट फिचर फिल्मच्या कॅटेगरीत नामांकन मिळालं आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानी प्रेक्षकांसाठी ऑस्करच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.

BEST WAY TO START 2020. MIRACLE. MIRACLE. Thank you UNIVERSE. Our humble film THE LAST COLOR is pure HEART.

विकास खन्ना यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून ही माहिती दिली आहे. ‘2020 ची सर्वात चांगली सुरुवात. मिरॅकल (जादू) युनिव्हर्सचे आभार. आमचा चित्रपट ‘द लास्ट कलर’ ची ऑस्कर अॅकॅडमी 2019 च्या 344 बेस्ट पिक्चर्ससाठी घोषणा झाली आहे’असे विकास खन्ना यांनी पोस्ट केले आहे. तर विकास खन्ना यांचे ट्विट रिट्विट करत या चित्रपटाच्या मुख्य अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी देखील ‘मी खूप खूष आहे, विश्वासच बसत नाही’ असे शेअर केले आहे.

#TheLastColor.

Chhoti, a tight-rope walker befriends an old widow, Noor, who lives a life of complete abstinence. Her young friend’s innocent exuberance and joy of life fills her with renewed hope and a promise to play Holi together. A story of victory! https://t.co/fv1JjGCykz

— Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) September 24, 2018