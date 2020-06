गलवानमधील जवानांच्या हौतात्म्यावर संरक्षण मंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्याशी झालेल्या झटापटीत हिंदुस्थानच्या 20 जवानांना हौतात्म्य आले. या घटनेनंतर देशात संतापाची लाट उसळली आहे. बुधवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यासंदर्भात ट्विटर वरून पहिली प्रतिक्रिया देताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

गलवानमधील सैनिकांचे हौतात्म्य हे अत्यंत वेदनादायक आहे. आमच्या सैनिकांनी कर्तव्य बजावताना धैर्य आणि पराक्रम दर्शन घडवले. हिंदुस्थानी सैन्याच्या परंपरेप्रमाणे आपले जीवन अर्पण केले.

त्यांचे शौर्य आणि त्याग देश कधीही विसरणार नाही. माझे हृदय हौतात्म्य पत्करलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांसोबत आहे. या कठीण घडीला देश त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. आम्हाला हिंदुस्थानच्या जवानांच्या शौर्य व धैर्याचा अभिमान आहे, अशा शब्दांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हौतात्म्य पत्करलेल्या जवानांच्या प्रति आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

The loss of soldiers in Galwan is deeply disturbing and painful. Our soldiers displayed exemplary courage and valour in the line of duty and sacrificed their lives in the highest traditions of the Indian Army.

