पहलगाम हल्ल्याचे फोटो, व्हिडीओ असतील तर आमच्याशी संपर्क साधा, NIA चे जनतेला आवाहन

जम्मू कश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर गोळीबार करत 26 जणांची हत्या केली. या हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) या हल्ल्याचा तपास करत आहे. दरम्यान NIA ने या हल्ल्याशी संबंधित एक आवाहन जनतेला केले आहे.

The National Investigation Agency (NIA) has appealed to all tourists, visitors and local people who might have any more information, photographs or videos relating to #PahalgamTerrorAttack on tourists to immediately contact the agency. NIA has urged all such people to call up the… pic.twitter.com/rNUawqlXfe

— ANI (@ANI) May 7, 2025