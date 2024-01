2 हजाराच्या 97.38 टक्के नोटा पुन्हा येणार चलनात

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 19 मे रोजी 2000 रूपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर 30 सप्टेंबरपर्यंत बँकांमध्ये नोटा जमा करणयासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र आता आरबीआयने 19 मे पर्यंत चलनात असलेल्या 2 हजार रूपयांच्या 97.38 टक्के नोटा पुन्हा चलनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

The total value of Rs 2,000 banknotes in circulation, which was Rs 3.56 lakh crore at the close of business on May 19, 2023, when the withdrawal of Rs 2,000 banknotes was announced, has declined to Rs 9,330 crore at the close of business on December 29, 2023. Thus, 97.38% of the… pic.twitter.com/lMbc42GFHG

— ANI (@ANI) January 1, 2024