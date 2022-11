>>मंगल गोगटे

सुट्टीवर असणे म्हणजे सगळीकडे नुसता गोंधळ, आरडाओरडा, फोटो काढणे, गप्पा आणि खाणेपिणे! हे दृश्य सगळ्या सुट्टीच्या जागांसाठी असेच आहे, परंतु जर कधी तुम्ही सुट्टीबर असलेल्या एखाद्या इटालियन व्यक्तीला वा त्याच्या कुटुंबाला भेटलात, तर ही माणसे अगदी शांतपणे बसलेली दिसतील. ती फारसे काही करत नसतील. ती एकमेकांशी काही बोलतही नसतील. फोटो काढत नसतील, पण त्यांच्या चेहयावर शांतपणा, समाधान व आनंद दिसत असतो आणि आपण मात्र अगदी गोंधळून जातो.

दुसऱया दिवशी ती नबीन उत्साहाने कामावर जातील आणि आपण मात्र ’दमलो’, ’अंग दुखतंय’ अशी तक्रार घेऊन कामावर जाऊ. याचे कारण आहे, आपल्या दोघांच्या सुट्टीच्या कल्पनेतला फरक. आपल्याला वाटते, तीन दिवस सुट्टी आहे तर कुठेतरी जाऊ. मलेशिया, सिंगापूर किंवा काहीच नाही तर श्रीलंका! कधी ऐकलंय कुणाला म्हणताना की, “या सुटीत आम्ही घरीच बसायचे ठरवलेय. जरा शांतपणे एकत्र वेळ काढू. जमले तर जरा पलीकडे ‘एक बाग आहे, तिथे जाऊन बसू. पुस्तक वाचू’’ असे काहीतरी नाही ना कारण आहे, ते आपल्याला कळलेलेच नाही कधी.

‘एखादा इटालियन माणूस नुसता समोर बघत बसलेला दिसतो. तो फोटो काढत नसतो. फोन बघत नसतो. काहीच करत नसतो. इटालियन लोकांनी ही कल्पना आपल्या आयुष्यात रुजवली आहे. “दोलचे फा निएंते!’ (dolce far niente) म्हणजे काहीही न करण्याचा गोडवा’ (doing sweet nothing) आणि त्याचा आनंद घेणे. आपल्याच विचारात झोकून घेऊन वेळ घालवण्याचा आनंद. महत्त्वाचे आहे जगणे, ताण नाही, दबाव नाही. काहीही फरक पडत नाही. ही एक विचार करण्याची पद्धती आहे, जिथे आपण काही करत नाही आणि त्याचा आनंद घेऊ शकतो. हा अगदी स्वतःसाठीचा बेळ आहे. आपल्या ऊर्जेची पुनर्रचना करण्याचा तो क्षण आहे. तुमच्या आणि तुमच्या जीवनात काही अंतर ठेवण्याचा आणि ते अधिक चांगले पाहण्याचा तो एक मार्ग आहे. रोममध्ये जन्मलेला विनोदी अभिनेता फ्रान्सिस्को द कार्ल म्हणतो की, ’दोलचे फा निएंते’ हे इटालियन माणसासाठी सगळ्याचीच अवज्ञा करण्यासारखे आहे. कारण त्यांच्या मते, त्यांच्या देशात खूप भ्रष्टाचार आहे आणि त्यामुळे कायदा, नियम, समाज यावर विश्वास नाही. मग त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अशा प्रकारचा ब्रैक घेणे गरजेचे आहे.

हॉलीवूड चित्रपट ‘इट प्रे लव्ह’ (Eat, pray, love) यात हा शब्द ’काहीही न करण्याचा गोडवा’ एका दृश्यात प्रदर्शित झाल्यावर जगभरात समजला. ज्यांना पर्यावरणाचा आणि नातेसंबंधाचा आनंद घेण्यास वेळ नाही, त्यांच्यासाठी हे करणे हा वेळेचा दुरुपयोग आहे, पण ज्यांना हे करणे जमले त्यांच्यासाठी हे सगळ्यात लाभदायक आहे. जेव्हा आपण नेहमीच्या आयुष्याच्या क्षेत्राबाहेर असतो, तेव्हा काहीही न करणे आपल्याला फार कठीण वाटते. आपण ज्या गतीमध्ये स्वतःला शोधू शकतो आणि प्रवाहाबाहेर वाहत जाणे आपणास मंजूर असते, तेव्हा हे खूप सोपे वाटते. ही खरी तर स्वतःची एक घटना आहे. विचारांना तुमच्या चेतनेमध्ये प्रवेश करण्याची संधी देण्याची ही शिकवण आहे.

अशा जीवनात कॉफी, पास्ता आणि वाइन यांना खूप महत्त्व आहे. इटालियन माणूस बारमधे बसून शांतपणे कॉफी पिताना जाणाऱया-येणाऱयांना बघत असतो, तेव्हा वेळ मंदावतो आणि मग त्याला आयुष्याच्या साधेपणाचे कौतुक वाटू लागते. तो फक्त हसत असतो. समुद्राच्या वाळूत पाय उघडे ठेवून चालणे, उन्हात बसण्याचा गोड आराम, फक्त स्वतःच्या विचारांसह सोफ्यावर पडणे हे क्षण आपल्या कल्याणाच्या भावनेसाठी अधिक महत्त्वपूर्ण असतात. असे म्हणतात की, अमेरिकनांना करमणूक माहीत आहे, ’पण जीवनाचा आनंद कसा घ्यावा हे माहीत नाही. तुमचा वेळ लुटणारा टी.व्ही. बंद करा. एकटेच खूप वेळ जेवत बसा, एका खुर्चीत नुसते शांतपणे बसून रहा, कविता वाचा, सोशल मीडिया बंद करा. यातूनच ’दोलचे फा निएंते’ साधता येईल.

काहीतरी करत व्यस्त राहाणे, दिनचर्या पाळणे आणि ऑनलाइन जीवनात गुंतून राहणे आपल्याला इतके आवडते की, ही कल्पना आपल्याला अवाजवी, अवास्तव वाटते. असे नुसतेच स्वतःसोबत बसून राहणे आणि कोणत्याही गोष्टीकडे लक्ष न देणे हे आपल्याला आव्हान वाटले नाही तरच नवल.

