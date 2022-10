हिंदुस्थानात पाकिस्तानी सरकारचे ट्विटर हँडल बंद करण्यात आले आहे. अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नसली तरी एएनआयने याबाबत ट्विट केले आहे.

The Twitter account of the Government of Pakistan withheld in India pic.twitter.com/60Uzpoujwz

— ANI (@ANI) October 1, 2022