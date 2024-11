Parliament Winter Session 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन येत्या 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. संसदेचे हे अधिवेशन 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असून 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.

The Winter Session of Parliament begins on 25th November and will continue till 20th December 2024, tweets Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju pic.twitter.com/EoDO7wrFe7

— ANI (@ANI) November 5, 2024