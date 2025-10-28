त्यांचा राजकीय डाव साध्य होईल, पण राज्याचं नुकसान होतंय, त्याचं काय? रोहित पवार भाजपवर संतापले

सामना ऑनलाईन
|

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. भाजपच्या या राजकारणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यातून कदाचित भाजपाचा राजकीय डाव साध्य होईल, पण राज्याचं मात्र नुकसान होतंय, त्याचं काय? असा सवाल करत रोहित पवार यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.

रोहित पवार यांनी याबाबत एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील ऊस उत्पादनातील वाढीच्या माध्यमातून साखर उद्योगाला चालना देण्यात मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा (VSI) सर्वांत मोठा वाटा आहे. आदरणीय पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली मा. अजितदादांसह सर्वपक्षीय नेते पक्षाच्या पलीकडं जाऊन केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थेवर काम करतात. तरीही या संस्थेच्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश ही केवळ नियमित प्रक्रिया नाही तर भाजपाने ‘ठाण्यानंतर’ आपला मोर्चा आता ‘बारामतीकडं’ वळवल्याचा त्याचा अर्थ आहे. भाजपला कुबड्यांची गरज नाही हे कालच गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी स्पष्ट केलं आणि सोबतच VSI च्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. हा कुबड्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तर प्रयत्न नाही ना! हे लवकरच स्पष्ट होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे जिथं आम्ही कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे देतो तिथं सरकार मौन बाळगतं, चौकशी करत नाही, पण राजकीय द्वेषातून एका चांगल्या संस्थेची चौकशी करून संस्थेचं नाव बदनाम केलं जातं, हे भाजपाचं आधुनिक राजकारण आहे. यातून कदाचित भाजपाचा राजकीय डाव साध्य होईल, पण राज्याचं मात्र नुकसान होतंय, त्याचं काय? असा सवाल रोहित पवार यांनी पोस्टद्वारे केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पदाचा वापर करून आपल्या कर्तृत्वशून्य मुलाला… संजय राऊत यांचा अमित शहांना जबरदस्त टोला

तुर्की भूकंपाच्या धक्क्याने हादरले, 6.1 रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप

शाहबाज शरीफ तोंडावर आपटले; कश्मीरबाबतच्या दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्याची पोलखोल होताच झाली बोलती बंद

एकनाथ खडसे यांच्या जळगावमधील बंगल्यात चोरी

अमेझॉन 30 हजार कर्मचाऱ्यांना नारळ देणार; ओव्हरहायरिंगची भरपाई करण्याचा निर्णय

सावधान! चक्रीवादळ ‘मोंथा’ धडकणार, या राज्यांना बसणार फटका

अजित पवार गटाच्या नागपूर पक्ष कार्यालयात रंगला लावणीचा कार्यक्रम

मोदी-शहांचे शंभर बाप आले तरी शिवसेना संपवता येणार नाही, संजय राऊत यांचा घणाघात

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 28 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस