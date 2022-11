देश, संविधानासाठी काम करणाऱ्यांमध्ये संवाद हवा; आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं तेजस्वींच्या भेटीचं कारण

युवासेनाप्रमुख शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे हे आज बिहार दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांची भेट घेतली. या भेटीकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलं होतं. याभेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. ही भेट राजकीय नसून देशहितासाठी, संविधानासाठी काम करणाऱ्या तरुणांचा संपर्क संवाद होत रहावा या उद्देशानं असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

तेजस्वी यादव यांच्याशी बऱ्याच काळापासून आमचा संबंध आहे. त्यांच्यासोबत फोनवर चर्चा व्हायची मात्र कोविडच्या काळात भेट झाली नव्हती. त्यांचं आणि नितीशजींचं काम व्यवस्थित सुरू आहे. बिहारची प्रगती होताना दिसत आहे, असं आदित्य ठाकरे मीडियासोबत बोलताना म्हणाले.

‘बिहारमधील विकासाबद्दल, या सरकारच्या कामाबद्दल आम्ही फक्त चर्चा ऐकल्या होत्या, आज त्यांची भेट घ्यायला आलो. या भेटी दरम्यान विविध विषयांवर चर्चा झाली पर्यावरण आहे, विकास आहे, उद्योगजगत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे देशात जो तरुण देशासाठी, बेरोजगारी आणि महागाई विरोधात काम करू इच्छित आहे, संविधान वाचवण्यासाठी काम करत आहे त्यांच्यात संवाद राहिला तर ते देशासाठी चांगलं काही करू शकतो’, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Patna, Bihar | The current challenge is to save the law & the democracy & we will do anything to save it: Dy CM Tejashwi Yadav after meeting with Shiv Sena leader (Uddhav Thackeray) leader Aditya Thackeray pic.twitter.com/cEt9TvM9z3

