WTC Final India vs New Zealand – ज्याची भीती होती तेच झालं, सामन्याचं पहिलं सत्र पावसामुळे वाया गेलं

जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम मुकाबल्याकडे डोळे लावून बसलेल्या क्रिकेटरसिकांना निराश करणारी बातमी आहे. पावसामुळे या कसोटी सामन्याचे पहिले सत्र वाया गेले आहे. पहिल्या सत्राचा खेळ होणार नसल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. साऊथहॅम्पटन भागात काल रात्रीपासून पाऊस पडत होता. सामना सुरु होण्याच्या वेळीही पाऊस थांबला नव्हता. पंचांनी सामन्यापूर्वी मैदानाची पाहणी केली तेव्हाही पाऊस थांबला नव्हता, यामुळे पहिल्या सत्राचा खेळ होऊ शकणार नाही असं जाहीर करण्यात आलं.

Update: Unfortunately there will be no play in the first session on Day 1 of the ICC World Test Championship final. #WTC21

— BCCI (@BCCI) June 18, 2021