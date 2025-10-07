या 5 पालेभाज्या आपल्या आरोग्यासाठी आहेत सर्वात बेस्ट, वाचा

हिवाळ्याची चाहूल लागताच, बाजारात हिरव्या भाज्यांची रेलचेल आपल्याला दिसू लागते. पालक, मोहरी, चाकवत, मेथी आणि राजगिरा यासारख्या भाज्या केवळ स्वादिष्टच नसून पौष्टिकतेनेही परिपूर्ण असतात. लोक सामान्यतः मोहरी किंवा पालक पसंत करतात. काही लोकांना असे वाटते की, पालक ही एकमेव पौष्टिक भाजी आहे. पण ते खरे नाही. पालकसोबत इतर पाच हिरव्या भाज्या आहेत ज्या पोषक तत्वांनी भरलेल्या असतात. हिरव्या भाज्या आरोग्यासाठी टॉनिकपेक्षा कमी नाहीत.
हिरव्या पालेभाज्या सुपरफूड मानल्या जातात. म्हणूनच या भाज्या आपल्या ताटात असायलाच हव्यात. पालक हे पौष्टिकतेचे एक पॉवरहाऊस आहे. त्यात कॅलरीज, प्रथिने, कार्बोहायड्रेट्स, साखर, फायबर, फॅट, फॉलिक अॅसिड आणि कॅल्शियम असते. ते लोहाचा एक उत्तम स्रोत देखील आहे. पालक मध्ये जीवनसत्त्वे सी, के१ आणि ए यासह अनेक जीवनसत्त्वे असतात. पालक अनेक आरोग्य फायदे देखील प्रदान करतो. त्यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात. झेक्सॅन्थिन आणि ल्युटीन डोळ्यांसाठी फायदेशीर आहेत. त्याचे सेवन रक्तदाब नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते.
मेथी
मेथीची पाने आहारातील फायबरने समृद्ध असतात. त्यात जीवनसत्त्वे अ, बी६, के, खनिजे, लोह, पोटॅशियम आणि कॅल्शियम देखील असतात, जे असंख्य आरोग्य फायदे प्रदान करतात. ते रक्तातील साखरेचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करतात. त्यांच्या उच्च फायबर सामग्रीमुळे पचन सुधारते. लोहाचे प्रमाण हिमोग्लोबिन वाढविण्यास मदत करते. त्यात गॅलेक्टॅगॉग्स देखील असतात, जे स्तनपान देणाऱ्या महिलांमध्ये दुधाचे उत्पादन वाढविण्यास मदत करतात.
चाकवत
चाकवतच्या पानांमध्ये जीवनसत्त्वे अ, क, के, कॅल्शियम, लोह, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स लक्षणीय प्रमाणात असतात. त्यांचे सेवन शरीरासाठी फायदेशीर आहे. ते हाडे मजबूत करतात, वजन नियंत्रित करण्यास मदत करतात आणि त्वचा उजळवण्यास देखील प्रभावी आहेत. लोहाच्या प्रमाणामुळे ते रक्त शुद्ध करण्यास देखील मदत करतात.
मोहरीची भाजी
हिवाळ्यात मोहरीची पालेभाजी खूप लोकप्रिय आहे. ही भाजी शरीराला उबदार बनवते. पौष्टिकदृष्ट्या मोहरीच्या पालेभाज्यामध्ये जीवनसत्त्वे अ, क, ई, के, कॅल्शियम, लोह आणि फायबर असतात. यामुळे आपले पचन सुधारण्यास, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतात.
राजगिरा
राजगिरामध्ये भरपूर पोषक तत्वे आणि आयुर्वेदिक गुणधर्म असतात. राजगिरा सेवन केल्याने डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते, हाडे मजबूत होतात आणि पचन सुधारण्यास आणि रक्ताभिसरण वाढविण्यास मदत होते. त्यात जीवनसत्त्वे अ, क, के, कॅल्शियम, लोह, मॅग्नेशियम, फायबर आणि प्रथिने मोठ्या प्रमाणात असतात. जर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल तर राजगिरा हा एक उत्तम पर्याय आहे आणि तुम्ही ते तुमच्या आहारात समाविष्ट करू शकता.
