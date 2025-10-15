बदलत्या वातावरणाला सामोरे जाताना आहारात हे पदार्थ समाविष्ट करायलाच हवेत

ऋतू बदल सुरु झाल्याबरोबर अनेकजण सर्दी, फ्लू, ताप किंवा घशाच्या संसर्गाला बळी पडतात. या संसर्गांचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती. जेव्हा शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते, तेव्हा ते बदलत्या तापमान आणि संसर्गांशी प्रभावीपणे लढू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, तुमच्या आहारात असे पदार्थ समाविष्ट करणे महत्वाचे आहे जे तुमचे शरीर आतून मजबूत करतात आणि बदलत्या ऋतूंसोबत तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी आहारात या पदार्थांचा समावेश गरजेचा
बदाम
बदाम हे निरोगी चरबी आणि व्हिटॅमिन ई ने समृद्ध असतात. आपल्या शरीरातील पेशींना नुकसान होण्यापासून वाचवतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात. म्हणूनच बदलत्या ऋतूमध्ये दररोज काही भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने पुरेसे पोषण मिळते आणि थकवा कमी होतो.
आवळा
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आवळा हे एक उत्कृष्ट फळ मानले जाते. त्यात व्हिटॅमिन सी भरपूर असते. यामुळे आपल्या शरीरात अँटीऑक्सिडंट्स वाढवते आणि रोगप्रतिकारक पेशी सक्रिय करते. दररोज एक आवळा खाल्ल्याने शरीर मजबूत होते आणि बदलत्या ऋतूंमध्ये सर्दी आणि फ्लूसारख्या समस्या टाळण्यास मदत होते. तुम्ही त्याचा रस देखील बनवू शकता किंवा त्याचा वापर करू शकता.
हळद
हळदीतील कर्क्यूमिन या संयुगात शक्तिशाली दाहक-विरोधी आणि बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ गुणधर्म असतो, जो शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतो. हिवाळ्याच्या ऋतूमध्ये दररोज रात्री हळदीचे दूध पिणे खूप फायदेशीर आहे. ते केवळ शरीराला आतून उबदार ठेवत नाही तर संसर्गापासून देखील संरक्षण करते.
संत्रे
हिवाळ्याच्या ऋतूमध्ये संत्रे हे एक आवश्यक फळ मानले जाते. त्यातील व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण शरीराला संसर्गापासून वाचवते आणि पांढऱ्या रक्त पेशींचे उत्पादन वाढवते. दररोज एक संत्रे खाल्ल्याने सर्दी आणि फ्लू सारख्या हंगामी आजारांपासून बचाव होतो आणि शरीराला ऊर्जा मिळते.
सुकामेवा
अक्रोड, सूर्यफूल बियाणे आणि भोपळ्याच्या बिया यांसारख्या काजू आणि बियांमध्ये झिंक, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि व्हिटॅमिन ए असते. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत मिळते. आहारात हा सुका मेवा समाविष्ट केल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते.
लिंबू पाणी
बदलत्या ऋतूंनुसार आहारात लिंबू पाणी देखील समाविष्ट करू शकता. सकाळी कोमट लिंबू पाणी पिणे शरीरासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. ते शरीराला विषमुक्त करते आणि पचन सुधारते. लिंबूमधील व्हिटॅमिन सी संसर्ग रोखण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास देखील मदत करते.
हवामान बदलत असताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
चांगली झोप घ्या – झोपेचा अभाव रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करतो, म्हणून बदलत्या हवामानात दररोज ७ ते ८ तास झोप घ्या.
योगा आणि ध्यान करा – ताण प्रतिकारशक्तीवर नकारात्मक परिणाम करतो. दररोज कमी वेळ ध्यान आणि योग केल्याने मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारते.
पुरेसे पाणी प्या – बदलत्या हवामानातही दिवसभर हायड्रेटेड राहण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.
