Hair Care – रात्री झोपताना ‘या’ चुकांमुळे तुमचे केस कुरळे आणि तुटू शकतात

प्रत्येकाला सिल्की मऊ केस हवे असतात आणि विशेषतः मुली त्यांच्या केसांबद्दल खूप पझेसिव्ह असतात. निरोगी केस तुमचे व्यक्तिमत्व देखील वाढवतात. केसांची काळजी घेताना, शॅम्पू, केसांचे तेल आणि कंडिशनर यासारख्या गोष्टी वापरतात, परंतु ते अनेकदा आपण लहान गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो ज्यामुळे केस कुरळे, निर्जीव आणि केस तुटू शकतात.
केस गरम पाण्याने धुणे, गरम उपकरणांचा जास्त वापर, हार्श शाम्पू, कंडिशनर किंवा तेल न लावणे, सूर्यप्रकाशात राहणे आणि प्रथिनांची कमतरता यामुळे केस कुरळे, निर्जीव आणि केस तुटू शकतात. या व्यतिरिक्त, रात्री झोपताना केसांशी संबंधित काही गोष्टी लक्षात ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे, अन्यथा केस कुरळे होऊ शकतात आणि तुटू शकतात. जाणुन घ्या केसांच्या संबंधित रात्री या चुका टाळल्या पाहिजेत.
कापसाच्या उशीचा वापर
तुम्ही कापसाच्या उशीचा किंवा विणलेल्या कापडाच्या उशीचा वापर केला तर त्यामध्ये तुमचे केस अडकू शकतात .
घट्ट केस बांधून झोपणे
तुम्ही दररोज घट्ट केस बांधले तर हे तुमच्या केसांना देखील नुकसान करते. रात्री बांधलेले केस न सोडता झोपल्यास केसगळती अधिक प्रमाणात वाढते.
मोकळे केस ठेवून झोपणे
तुमचे केस लहान असतील तर तुम्ही ते मोकळे ठेवून झोपता. पण केस लांब असतील तर मोकळे ठेवून झोपल्याने केस एकमेकांत गुंतू शकतात आणि केस गळती वाढू शकते.
ओल्या केसांनी झोपणे
बऱ्याच लोकांना रात्री आंघोळ करण्याची सवय असते. केस धुतले तर झोपण्यापूर्वी ते पूर्णपणे कोरडे करावे. ओल्या केसांनी झोपल्याने तुमचे केसच खराब होत नाहीत तर डोकेदुखी आणि सर्दी सारख्या समस्या देखील उद्भवू शकतात.
झोपताना केसांची काळजी घ्या
केस लांब असतील तर रात्री ते पूर्णपणे मोकळे ठेवण्याऐवजी किंवा घट्ट बांधण्याऐवजी सैल वेणी घाला.
कापसाच्या उशाऐवजी सिल्क किंवा सॅटिनच्या उशीचा वापर करा.
केसांना कव्हर करण्यासाठी तुम्ही सिल्कची टोपी देखील खरेदी करू शकता. ही टोपी घालून झोपल्याने केसांचे नुकसान टाळता येते.