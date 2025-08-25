छोटा मटकाचा जगण्यासाठी संघर्ष, पायाला झालीय गंभीर दुखापत

सामना ऑनलाईन
|

ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील प्रसिद्ध आणि पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्र असलेला छोटा मटका नावाचा वाघ गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आलाय. महिनाभरापूर्वी ब्रह्मा नावाच्या वाघाशी झालेल्या झुंजीनंतर तो जखमी झाला. ब्रम्हा वाघाला त्याने ठार केले असले, तरी मटकासुद्धा त्यात गंभीर जखमी झालाय. त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याला नीट चालताही येत नसल्याचे दिसून आले. अशा परिस्थितीत तो शिकार कशी करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी तो उपासमारीने मरू शकतो, हे वन विभागाच्या लक्षात आल्यानंतर त्याच्यावर पाळत ठेवली जात आहे.

अशातच त्याने एका गुराची शिकार केली. हे चित्र आशादायी असले, तरी ही शिकार करताना त्याच्या पायाची जखम आणखीनच गंभीर झाली. आता तो जगण्यासाठी अक्षरशः संघर्ष करीत आहे. त्यामुळे त्याला वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. डॉक्टर आणि विभागाची एक टीम या वाघावर सतत लक्ष ठेवून आहे. तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांची टीम जो काही सल्ला देईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. दुसरीकडे, या वाघाला वाचवण्यासाठी वनविभागाने प्रामाणिक प्रयत्न करावे, अशी वन्यजीवप्रेमींची मागणी आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुघलांना जसे धनाजी संताजी दिसायचे तसे फडणवीसांना राहुल गांधीच दिसतात : हर्षवर्धन सपकाळ

जम्मू कश्मीरच्या उभरत्या क्रिकेटरचा रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू, Video पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का

दुसऱ्या मजल्यावरून खाली येताना चिमुकला लिफ्टमध्ये अडकला, एक तास प्रयत्न करून बाहेर काढलं पण…

निवडणूक आयोगाच्या मदतीने भाजपाने केलेल्या मतचोरीचा राहुल गांधींकडून भांडाफोड – बाळासाहेब थोरात

Ganeshotsav 2025 – चंद्रपुरात बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला, प्रशासनही सज्ज

Mumbai News – मरीन ड्राईव्हच्या समुद्रात आढळला तरुणीचा मृतदेह, पोलीस तपास सुरू

दररोज 10 ते 12 शेवग्याची पाने खाण्याचे आश्चर्यकारक फायदे, वाचा

Pune News – सिंहगडावरून पडलेला तरुण जिवंत सापडला, गौतमसोबत नेमकं काय घडलं?

Ratnagiri News – कुत्र्याचा पाठलाग करताना बिबट्या बाथरूममध्ये अडकला; वन विभागाने केली सुटका